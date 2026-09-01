Informations pratiques

Aniane

L’A’VIN’TURIER

Aniane Hérault

Tarif : 145 – 145 – 145 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Au volant d’un buggy 6 places ou au guidon d’un quad, partez à la découverte du vignoble de Chateau Capion.

Au volant d’un buggy 6 places ou au guidon d’un quad, découverte du vignoble de Chateau Capion au cœur des Terrasses du Larzac avec une présentation du terroir et une initiation à la dégustation par une œnologue diplômée. Visite de la cave, dégustation des vins du domaine. Deux sessions, matin et après midi. .

Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 6 14 42 33 36 atout-offroad@orange.fr

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English :

Whether you’re behind the wheel of a 6-seater buggy or riding a quad bike, set out to explore the Chateau Capion vineyards.

L’événement L’A’VIN’TURIER Aniane a été mis à jour le 2026-09-01 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT