UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Aniane

L’A’VIN’TURIER Aniane

samedi 17 octobre 2026 · Aniane

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Ville
34150 Aniane
Département
Hérault
Tarif
145 145 145

Aniane

L’A’VIN’TURIER

Aniane Hérault

Tarif : 145 – 145 – 145 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Au volant d’un buggy 6 places ou au guidon d’un quad, partez à la découverte du vignoble de Chateau Capion.
Au volant d’un buggy 6 places ou au guidon d’un quad, découverte du vignoble de Chateau Capion au cœur des Terrasses du Larzac avec une présentation du terroir et une initiation à la dégustation par une œnologue diplômée. Visite de la cave, dégustation des vins du domaine. Deux sessions, matin et après midi.   .

Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 6 14 42 33 36  atout-offroad@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Whether you’re behind the wheel of a 6-seater buggy or riding a quad bike, set out to explore the Chateau Capion vineyards.

L’événement L’A’VIN’TURIER Aniane a été mis à jour le 2026-09-01 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

À voir aussi à Aniane (Hérault)