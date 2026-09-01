Lavoir des Bataillots : appel à idées Rue de la République Yzeure

vendredi 18 septembre 2026 · Rue de la République · Yzeure

Informations pratiques

Yzeure

Lavoir des Bataillots : appel à idées

Rue de la République Lavoir des Bataillots Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Proposez et déposez vos idées pour la mise en valeur du lavoir des Bataillots dans la boîte prévue à cet effet.

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Rue de la République Lavoir des Bataillots Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 14 65 patrimoine@ville-yzeure.com

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English :

Please submit your ideas for showcasing the Bataillots washhouse in the box provided for that purpose.

L’événement Lavoir des Bataillots : appel à idées Yzeure a été mis à jour le 2026-09-07 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région