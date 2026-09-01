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AGENDA · Yzeure

Lavoir des Bataillots : appel à idées Rue de la République Yzeure

vendredi 18 septembre 2026 · Rue de la République · Yzeure

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Rue de la République
Adresse
Lavoir des Bataillots
Ville
03400 Yzeure
Département
Allier
Tarif

Yzeure

Lavoir des Bataillots : appel à idées

Rue de la République Lavoir des Bataillots Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-18

Proposez et déposez vos idées pour la mise en valeur du lavoir des Bataillots dans la boîte prévue à cet effet.
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Rue de la République Lavoir des Bataillots Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 14 65  patrimoine@ville-yzeure.com

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English :

Please submit your ideas for showcasing the Bataillots washhouse in the box provided for that purpose.

L’événement Lavoir des Bataillots : appel à idées Yzeure a été mis à jour le 2026-09-07 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région

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