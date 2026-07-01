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AGENDA · Courcelles-la-Forêt

Lavoir du Perray, Courcelles La Forêt, Courcelles-la-Forêt

samedi 19 septembre 2026 · Courcelles La Forêt · Courcelles-la-Forêt

Lavoir du Perray, Courcelles La Forêt, Courcelles-la-Forêt

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Courcelles La Forêt
Adresse
Courcelles La Forêt
Ville
72270 Courcelles-la-Forêt
Département
Sarthe

Lavoir du Perray 19 et 20 septembre Courcelles La Forêt Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

En 1852, la municipalité de Courcelles a bénéficié de la donation du lavoir du Perray, situé sur le ruisseau du Ribourg.
Il a été restauré en 2022.
Visite libre

Courcelles La Forêt Courcelles La Forêt Courcelles-la-Forêt 72270 Sarthe Pays de la Loire
En 1852, la municipalité de Courcelles a bénéficié de la donation du lavoir du Perray, situé sur le ruisseau du Ribourg.

©MINISTERE DE LA CULTURE