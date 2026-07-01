AGENDA · Courcelles-la-Forêt
Lavoir du Perray, Courcelles La Forêt, Courcelles-la-Forêt
samedi 19 septembre 2026 · Courcelles La Forêt · Courcelles-la-Forêt
Informations pratiques
Lavoir du Perray 19 et 20 septembre Courcelles La Forêt Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00
En 1852, la municipalité de Courcelles a bénéficié de la donation du lavoir du Perray, situé sur le ruisseau du Ribourg.
Il a été restauré en 2022.
Visite libre
Courcelles La Forêt Courcelles La Forêt Courcelles-la-Forêt 72270 Sarthe Pays de la Loire
En 1852, la municipalité de Courcelles a bénéficié de la donation du lavoir du Perray, situé sur le ruisseau du Ribourg.
©MINISTERE DE LA CULTURE