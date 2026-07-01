Lavoir du Perray, Courcelles La Forêt, Courcelles-la-Forêt

Informations pratiques

Lavoir du Perray 19 et 20 septembre Courcelles La Forêt Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

En 1852, la municipalité de Courcelles a bénéficié de la donation du lavoir du Perray, situé sur le ruisseau du Ribourg.

Il a été restauré en 2022.

Visite libre

Courcelles La Forêt Courcelles La Forêt Courcelles-la-Forêt 72270 Sarthe Pays de la Loire

En 1852, la municipalité de Courcelles a bénéficié de la donation du lavoir du Perray, situé sur le ruisseau du Ribourg.

©MINISTERE DE LA CULTURE