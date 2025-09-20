Lavoir et fontaine Saint Martin Fontaine Saint Martin Thorigné-d’Anjou

Lavoir et fontaine Saint Martin 20 et 21 septembre Fontaine Saint Martin Maine-et-Loire

Accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Très beau lavoir couvert, installé en 1840 sur les bases d’une ancienne chapelle adjointe à la fontaine datée du 19e siècle

Fontaine Saint Martin Rue de l’étang 49220 Thorigné d’Anjou Thorigné-d’Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Journées européennes du patrimoine 2025

