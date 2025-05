La Horde du Contrevent – Marathon de lecture – Lavoir Moderne Parisien Paris, 27 juin 2025, Paris.

À l’occasion des 20 ans de La Horde du Contrevent d’Alain Damasio, nous proposons trois rendez-vous uniques mêlant lecture polyphonique, création musicale live, performance scénique et participation du public, dans l’esprit collectif et indocile de La Volte.

Ce marathon sera porté par un noyau de 4 comédiennes et comédiens, accompagnés d’un musicien live, pour une lecture chorale de 6 heures : un tissage de voix alternant intensité dramatique, souffle poétique et moments d’improvisation.

Scène ouverte !

En fin de soirée, une scène ouverte permettra au public – lectrices, lecteurs, autrices, auteurs, musiciennes, musiciens – de prendre part à l’aventure, dans une ambiance libre, bienveillante et expérimentale.

Vendredi 27 JUIN 18h – minuit

VENT

Avec 4 basses électriques posées, verticales, sur leur stand (au fond de la scène) et jouées par les souffles de 4 ventilateurs, Laurent Pernice et comédiens + invités dont Alain Damasio, Héloïse Brezillon

Pause et restauration

Scène ouverte de 23h à Minuit

Aymeric O’Cornesse – lecteur et coordinateur

Dalva O’Cornesse – lectrice et danseuse

Guillaume Gérard – lecteur

Hélène Clech – lectrice

Laurence Pernice (musique)

+ Guests (danse, musicien, etc…)

Samedi 28 JUIN 14h – 20h

EAU

Pause goûter

Scène ouverte de 19h à 20h

– Thomas Carpentier – musicien

– Guillaume Lecamus – Lecteur et metteur en lien –

– Melody Shanti Mahe – Lectrice et chanteuse

– Laetitia Labre – lectrice

– Richard Sandra – lecteur

+ 1 guest

+ Scène ouverte

Dimanche 29 JUIN 11h – 17h

MONTAGNE

Pierrick et comédiens (Benjamin Mayet) + invités

Pause brunch 13h

Scène ouverte de 16h à 17h

– Pierrick Dechaux (Musique)

– Benjamin Mayet lecteur et coordinateur

– Théo Le Perron – lecteur

– Audrey Kalypso – lectrice

– Juline Lars – lectrice

+ 1 Guest

+ Scène ouverte

Le bar du LMP sera ouvert et propose boissons et restauration.

La maison d’édition La Volte, l’Émouvant Immobile et le Lavoir Moderne Parisien organisent cet événement hors normes autour de l’œuvre-culte LA HORDE DU CONTREVENT. La fondation Stin ‘Akri s’associe à cette initiative.

Le dimanche 29 juin 2025

de 11h00 à 17h00

Le samedi 28 juin 2025

de 14h00 à 20h00

Le vendredi 27 juin 2025

de 18h00 à 00h00

payant

Tarif plein | 18 €

Tarif réduit 1 | Étudiant·e, bénéficiaire d’allocations

chômage et RSA, habitant·e du 18e, + de 65 ans | 15 €

Tarif réduit 2 | – de 26 ans | 12 €

Tarif forfait 3 jours I 30 €

> Pour bénéficier des tarifs réduits, vous devez

impérativement présenter un justificatif valide.

> Réservation sur le site internet du LMP

lavoirmoderneparisien.com ou sur place

Tout public.

Lavoir Moderne Parisien 35 rue Léon 75018 Paris

https://lavoirmoderneparisien.com/programmations/la-horde-du-contrevent-marathon-de-lecture/ +33146060805 https://www.facebook.com/LMParisien/ https://www.facebook.com/LMParisien/

