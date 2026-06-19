L’AVPPS fête ses 30 ans concert de Natacha Triadou Landelles-et-Coupigny
vendredi 3 juillet 2026 · Landelles-et-Coupigny
Informations pratiques
Landelles-et-Coupigny
L’AVPPS fête ses 30 ans concert de Natacha Triadou
Eglise Landelles-et-Coupigny Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Eglise de Landelles, à 20h, concert de Natacha Triadou, violoniste virtuose internationale.
Eglise de Landelles, à 20h, concert de Natacha Triadou, violoniste virtuose internationale. .
Eglise Landelles-et-Coupigny 14380 Calvados Normandie
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English : L’AVPPS fête ses 30 ans concert de Natacha Triadou
Landelles Church, at 8.00 pm, a concert by Natacha Triadou, an internationally renowned violin virtuoso.
L’événement L’AVPPS fête ses 30 ans concert de Natacha Triadou Landelles-et-Coupigny a été mis à jour le 2026-06-19 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie