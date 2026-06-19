Informations pratiques

Landelles-et-Coupigny

L’AVPPS fête ses 30 ans concert de Natacha Triadou

Eglise Landelles-et-Coupigny Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Eglise de Landelles, à 20h, concert de Natacha Triadou, violoniste virtuose internationale.

Eglise de Landelles, à 20h, concert de Natacha Triadou, violoniste virtuose internationale. .

Eglise Landelles-et-Coupigny 14380 Calvados Normandie

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English : L’AVPPS fête ses 30 ans concert de Natacha Triadou

Landelles Church, at 8.00 pm, a concert by Natacha Triadou, an internationally renowned violin virtuoso.

L’événement L’AVPPS fête ses 30 ans concert de Natacha Triadou Landelles-et-Coupigny a été mis à jour le 2026-06-19 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie