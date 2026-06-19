UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Landelles-et-Coupigny

L’AVPPS fête ses 30 ans concert de Natacha Triadou Landelles-et-Coupigny

vendredi 3 juillet 2026 · Landelles-et-Coupigny

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Eglise
Ville
14380 Landelles-et-Coupigny
Département
Calvados
Tarif

Landelles-et-Coupigny

L’AVPPS fête ses 30 ans concert de Natacha Triadou

Eglise Landelles-et-Coupigny Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Eglise de Landelles, à 20h, concert de Natacha Triadou, violoniste virtuose internationale.
Eglise de Landelles, à 20h, concert de Natacha Triadou, violoniste virtuose internationale.   .

Eglise Landelles-et-Coupigny 14380 Calvados Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’AVPPS fête ses 30 ans concert de Natacha Triadou

Landelles Church, at 8.00 pm, a concert by Natacha Triadou, an internationally renowned violin virtuoso.

L’événement L’AVPPS fête ses 30 ans concert de Natacha Triadou Landelles-et-Coupigny a été mis à jour le 2026-06-19 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie