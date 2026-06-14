Hinsbourg

Láwandig ! Regards vivants

Rue principale Hinsbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 15:00:00

fin : 2026-07-18 22:30:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19

Week-end culturel et convivial à Hinsbourg avec exposition photo, conte, spectacle de danse et bal guidé. Un programme placé sous le signe du partage et de la transmission, favorisant les rencontres entre générations.

Week-end culturel et convivial à Hinsbourg regroupant une exposition photo, un conte et un spectacle de danse suivi d’un bal guidé.

L’exposition photographique propose un autre regard sur les personnes âgées, le bal est une invitation à la rencontre intergénérationnelle et le conte retrace la transmission familiale.

Buvette et café/gâteaux en continu Tartes flambées le samedi soir à partir de 19h30 Repas du dimanche midi sur réservation jusqu’au 9 juillet inclus galettes de pommes de terre, fromage artisanal de la Cloche de Madeleine et crudités. 0 .

Rue principale Hinsbourg 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 6 79 84 51 97 kommchezmoi@gmail.com

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English :

A cultural and community-friendly weekend in Hinsbourg featuring a photo exhibition, storytelling, a dance performance, and a guided dance. The program is centered on sharing and passing on traditions, fostering connections between generations.

L’événement Láwandig ! Regards vivants Hinsbourg a été mis à jour le 2026-06-14 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre