Lax’n Blues # 2026

Lax Baraqueville Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Une programmation exceptionnelle avec des artistes de renom qui vont enflammer la scène !

Au programme

Yarol Poupaud

Carlo Poddighe

Mr Irish Bastard

Shaggy dogs

Salle chauffée, restauration sur place.

Ne manquez pas cette expérience musicale unique ! Rejoignez-nous à Lax pour une soirée qui s’annonce inoubliable ! 20 .

Lax Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie laxnblues@hotmail.com

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English :

An exceptional line-up of renowned artists set to set the stage alight!

L’événement Lax’n Blues # 2026 Baraqueville a été mis à jour le 2026-03-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)