Lax’n Blues # 2026 Baraqueville
Lax’n Blues # 2026 Baraqueville samedi 28 mars 2026.
Lax’n Blues # 2026
Lax Baraqueville Aveyron
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Une programmation exceptionnelle avec des artistes de renom qui vont enflammer la scène !
Au programme
Yarol Poupaud
Carlo Poddighe
Mr Irish Bastard
Shaggy dogs
Salle chauffée, restauration sur place.
Ne manquez pas cette expérience musicale unique ! Rejoignez-nous à Lax pour une soirée qui s’annonce inoubliable ! 20 .
Lax Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie laxnblues@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An exceptional line-up of renowned artists set to set the stage alight!
L’événement Lax’n Blues # 2026 Baraqueville a été mis à jour le 2026-03-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)