LAYUP DERNIÈRE DANSE LAYUP Toulouse

Le temps d’un week-end, venez partager un moment suspendu, une pause avant la nouvelle édition de l’exposition Layup !

Plongez dans l’univers déjanté de @expolayup pour une Dernière Danse avant que ce lieu éphémère ne disparaisse. Au cœur de Toulouse, un entrepôt de 3500 m² se métamorphose en scène artistique totale. Ancien bâtiment d’Orange, le Layup devient le repaire d’artistes aux univers multiples halles, bureaux et ateliers fusionnent pour créer une expérience inédite.

Venez vibrer au rythme des DJ sets, savourer les food trucks et explorer une expo XXL, le tout gratuitement (mais sur réservation). .

LAYUP 11 Boulevard Delacourtie Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

English :

For a weekend, come and share a suspended moment, a pause before the new edition of the Layup exhibition!

German :

Teilen Sie ein Wochenende lang einen schwebenden Moment, eine Pause vor der neuen Ausgabe der Ausstellung Layup!

Italiano :

Per un weekend, venite a condividere un momento di sospensione, una pausa prima della nuova mostra Layup!

Espanol :

Durante un fin de semana, venga a compartir un momento de suspensión, ¡una pausa antes de la nueva exposición Layup!

