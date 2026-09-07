L’Ayurvéda, science de la vie Carnac
jeudi 1 octobre 2026 · Carnac
Informations pratiques
Carnac
L’Ayurvéda, science de la vie
Espace culturel Terraqué Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 18:00:00
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01
Conférence de Geneviève Martin
Art & Culture a pour but la promotion, à Carnac, d’activités culturelles et artistiques sous toutes leurs formes.
Les ateliers et événements, sauf exception, se déroulent toute l’année: musique, danse, théâtre, cinéma, conférences, expositions, l’association permet la découverte et la mise en valeur du potentiel de Carnac dans le domaine de l’expression artistique.
Bienvenue à toutes et tous dans notre univers ! .
Espace culturel Terraqué Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 59 29 12 82
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English :
L’événement L’Ayurvéda, science de la vie Carnac a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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