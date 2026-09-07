Informations pratiques

Carnac

L’Ayurvéda, science de la vie

Espace culturel Terraqué Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 18:00:00

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-10-01

Conférence de Geneviève Martin

Art & Culture a pour but la promotion, à Carnac, d’activités culturelles et artistiques sous toutes leurs formes.

Les ateliers et événements, sauf exception, se déroulent toute l’année: musique, danse, théâtre, cinéma, conférences, expositions, l’association permet la découverte et la mise en valeur du potentiel de Carnac dans le domaine de l’expression artistique.

Bienvenue à toutes et tous dans notre univers ! .

Espace culturel Terraqué Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 59 29 12 82

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English :

L’événement L’Ayurvéda, science de la vie Carnac a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon