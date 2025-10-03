« Lazo », par Alice Loup Carré Plantagenêt, Salle Auditorium Le Mans

« Lazo », par Alice Loup Carré Plantagenêt, Salle Auditorium Le Mans vendredi 3 octobre 2025.

« Lazo », par Alice Loup

Carré Plantagenêt, Salle Auditorium 2 Rue Claude Blondeau Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 18:30:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

La poésie ne regorge-t-elle pas de sonorités musicales ? La question se pose que faire entre deux morceaux de piano qui se suivent ? Laver l’oreille en laissant trainer un léger silence ? ou la préparer à la suite en glissant sur quelques mots ?Ce concert est un voyage multisensoriel soutenu par des moyens de diffusion multiples musique jouée en direct au piano et sonorités enregistrées, mots déclamés, poèmes et voix mixés. Dans ce voyage poético musical, on ne s’installe jamais, dans cette traversée, on part sur des chemins brumeux et glissants, bigarrés et changeants. Cette élaboration musicale n’aurait pu être réalisée sans l’aide précieuse des compositeurs Gabriel Fauré, Parno Graszt, Sergei Rachmaninov, Jean-Sebastien Bach, Nino Rota, et des auteurs comme Edmond Rostand, James Joyce, Arthur Rimbaud, Oscar Milosz. Durée 50 min. Réservations au 06 72 94 92 53 .

Carré Plantagenêt, Salle Auditorium 2 Rue Claude Blondeau Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 94 92 53

