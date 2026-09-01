LBN en Fête Saint-Ouen-en-Champagne

Informations pratiques

Saint-Ouen-en-Champagne

LBN en Fête

1 rue de Saint Pierre des Bois Saint-Ouen-en-Champagne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-30 15:00:00

fin : 2027-05-30 18:00:00

Date(s) :

2027-05-30

Une après-midi festive et conviviale autour de 2 spectacles pour clôturer la saison culturelle de LBN Communauté

Spectacle n°1 ‘Avec un Grand F’ de la Compagnie ‘Les Gamettes’ // Théâtre

Pirates, Reine Pharaon, Prix Nobel de Sciences, Militantes, Femmes politiques, Spationautes, Sportives…Voici L’Histoire avec un grand H, de Femmes incroyables mais vraies, avec un grand F ! Ici, pas de leçon magistrale, mais une galerie de huit portraits, illustrés par des dessins à la craie et de multiples trouvailles scéniques empruntées à l’univers de la farce.

À partir de faits réels, les deux autrices et comédiennes déroulent un récit inspirant, au service de l’égalité entre les genres.

Spectacle n°2 ‘Brother Kawa’ de la Compagnie ‘Ernesto Barytoni’ // Musique

Alors qu’ils effectuent un périple improbable aux 4 coins du monde, Raphaëlo et Moricio débarquent pour une halte express au volant de la Kawa-Mobile (vitesse de pointe 18 km/h) une voiturette tractant la plus petite scène du monde ! Avec un talent qui frôle l’absurdité, ils réinterprètent de manière personnelle et très approximative des chansons que vous pensiez connaître.

Un tour du monde musical, burlesque et jubilatoire, ponctué d’anecdotes insolites où se côtoient la polyclinique de Becq sur Yvonne, l’hymne national polonais, Monique, des œufs mimosa, la Reine d’Angleterre, Diego Maradona (qu’ils semblent avoir confondu avec un vendeur de glaces), une session freestyle et une boule à facettes ! .

1 rue de Saint Pierre des Bois Saint-Ouen-en-Champagne 72350 Sarthe Pays de la Loire +33 6 70 26 86 25 culture@cc-lbn.fr

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English :

A festive and friendly afternoon featuring two performances to close out LBN Communauté’s cultural season

L’événement LBN en Fête Saint-Ouen-en-Champagne a été mis à jour le 2026-09-01 par CDT72