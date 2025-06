LDC Fest le Barbecue Motard – La Cernay Blanche La Chaux 12 juillet 2025 18:00

Doubs

LDC Fest le Barbecue Motard La Cernay Blanche 1 Route du Ski La Chaux Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-07-12 18:00:00

fin : 2025-07-12 23:00:00

2025-07-12

2025-07-13

A partir de 18h le samedi et de 9h15 le dimanche.

Organisé par les Déglingués Casqués MCP, le Barbecue Motard LDC et LDC Racing Team.

Samedi soir barbecue motard (10€/pers, réservation conseillée). Dimanche à 9h15 balade motorisée (toutes motos >125cm3, voitures anciennes, prestiges, sportives, américaines. Dès 11h00 rassemblement auto/moto + buvette, food truck et petite restauration. Tout le week-end exposition de motos en accès libre.

Renseignements sur www.lesdeglinguescasques.fr. .

La Cernay Blanche 1 Route du Ski

La Chaux 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

