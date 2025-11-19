LDLC ASVEL AS Monaco LDLC Arena Décines-Charpieu

LDLC ASVEL AS Monaco

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Début : 2025-11-19 20:00:00

fin : 2025-11-19

2025-11-19

Rendez-vous le 19 octobre prochain pour vivre le match de la LDLC Arena contre l’AS Monaco !

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Join us on October 19 for the LDLC Arena match against AS Monaco!

German :

Wir sehen uns am 19. Oktober, um das Spiel der LDLC Arena gegen den AS Monaco zu erleben!

Italiano :

Unitevi a noi il 19 ottobre per la partita alla LDLC Arena contro l’AS Monaco!

Espanol :

¡Acompáñanos el 19 de octubre en el partido del LDLC Arena contra el AS Mónaco!

