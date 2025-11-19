LDLC ASVEL AS Monaco LDLC Arena Décines-Charpieu
LDLC ASVEL AS Monaco LDLC Arena Décines-Charpieu mercredi 19 novembre 2025.
LDLC ASVEL AS Monaco
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19 20:00:00
fin : 2025-11-19
Date(s) :
2025-11-19
Rendez-vous le 19 octobre prochain pour vivre le match de la LDLC Arena contre l’AS Monaco !
.
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Join us on October 19 for the LDLC Arena match against AS Monaco!
German :
Wir sehen uns am 19. Oktober, um das Spiel der LDLC Arena gegen den AS Monaco zu erleben!
Italiano :
Unitevi a noi il 19 ottobre per la partita alla LDLC Arena contro l’AS Monaco!
Espanol :
¡Acompáñanos el 19 de octubre en el partido del LDLC Arena contra el AS Mónaco!
L’événement LDLC ASVEL AS Monaco Décines-Charpieu a été mis à jour le 2025-10-03 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme