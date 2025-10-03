LDLC ASVEL – BASKONIA – LDLC ARENA Decines Charpieu

LDLC ASVEL – BASKONIA Début : 2025-10-03 à 20:00. Tarif : – euros.

LDLC ASVEL – BASKONIALDLC ARENA – OL VALLEE LYON Ouverture des portes Grand Hall : 1h30 avant le début du match. Fermeture 60min après coup d’envoiLimité à 8 places par commande. EUROLIGUESAISON 2025/2026Date et horaire du match sous réserve de modification Toute personne, indépendamment de son âge, doit être munis d’un billet pour accéder à l’ARENA. Préparez votre venue et retrouvez toutes les informations de l’événement, parking et accès sur http://www.olvallee.frBilletterie VIP :•LDLC ASVEL: billetterie@ldlcasvel.com•LDLC Arena : hospitalite@ldlcarena.com

LDLC ARENA 5 AVENUE SIMONE-VEIL 69150 Decines Charpieu 69