LDLC ASVEL EFES Istanbul LDLC Arena Décines-Charpieu
LDLC ASVEL EFES Istanbul LDLC Arena Décines-Charpieu mardi 23 décembre 2025.
LDLC ASVEL EFES Istanbul
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23 20:45:00
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-23
Rendez-vous le 23 décembre prochain pour vivre le match de la LDLC Arena contre l’EFES Istanbul !
.
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Join us on December 23 for the LDLC Arena match against EFES Istanbul!
German :
Wir sehen uns am 23. Dezember in der LDLC Arena, um das Spiel gegen EFES Istanbul zu erleben!
Italiano :
Unitevi a noi il 23 dicembre per la partita alla LDLC Arena contro EFES Istanbul!
Espanol :
Únase a nosotros el 23 de diciembre para el partido en el LDLC Arena contra el EFES Estambul
L’événement LDLC ASVEL EFES Istanbul Décines-Charpieu a été mis à jour le 2025-10-03 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme