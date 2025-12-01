LDLC ASVEL EFES Istanbul LDLC Arena Décines-Charpieu

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rendez-vous le 23 décembre prochain pour vivre le match de la LDLC Arena contre l’EFES Istanbul !
English :

Join us on December 23 for the LDLC Arena match against EFES Istanbul!

German :

Wir sehen uns am 23. Dezember in der LDLC Arena, um das Spiel gegen EFES Istanbul zu erleben!

Italiano :

Unitevi a noi il 23 dicembre per la partita alla LDLC Arena contro EFES Istanbul!

Espanol :

Únase a nosotros el 23 de diciembre para el partido en el LDLC Arena contra el EFES Estambul

