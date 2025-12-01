LDLC ASVEL Paris Basketball LDLC Arena Décines-Charpieu

LDLC ASVEL Paris Basketball

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-12-30 20:00:00

fin : 2025-12-30

Date(s) :

2025-12-30

Rendez-vous le 30 décembre prochain pour vivre le match de la LDLC Arena contre Le Paris Basketball !

English :

Join us on December 30 for the LDLC Arena game against Paris Basketball!

German :

Wir sehen uns am 30. Dezember, um das Spiel der LDLC Arena gegen Le Paris Basketball zu erleben!

Italiano :

Unitevi a noi il 30 dicembre per la partita alla LDLC Arena contro il Paris Basketball!

Espanol :

¡Únase a nosotros el 30 de diciembre para el partido del LDLC Arena contra el Paris Basketball!

