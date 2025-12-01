LDLC ASVEL Paris Basketball LDLC Arena Décines-Charpieu
LDLC ASVEL Paris Basketball LDLC Arena Décines-Charpieu mardi 30 décembre 2025.
LDLC ASVEL Paris Basketball
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-30 20:00:00
fin : 2025-12-30
Date(s) :
2025-12-30
Rendez-vous le 30 décembre prochain pour vivre le match de la LDLC Arena contre Le Paris Basketball !
.
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Join us on December 30 for the LDLC Arena game against Paris Basketball!
German :
Wir sehen uns am 30. Dezember, um das Spiel der LDLC Arena gegen Le Paris Basketball zu erleben!
Italiano :
Unitevi a noi il 30 dicembre per la partita alla LDLC Arena contro il Paris Basketball!
Espanol :
¡Únase a nosotros el 30 de diciembre para el partido del LDLC Arena contra el Paris Basketball!
L’événement LDLC ASVEL Paris Basketball Décines-Charpieu a été mis à jour le 2025-10-03 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme