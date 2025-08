Le 10 des Ducs de Bourbon Rue Fargin Fayolle Montluçon

Le 10 des Ducs de Bourbon Rue Fargin Fayolle Montluçon dimanche 12 octobre 2025.

Le 10 des Ducs de Bourbon

Rue Fargin Fayolle Les berges du Cher Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

10, 5, 2.5 km et même un 1000m pour les plus jeunes au cœur de Montluçon, sur le plat des faubourgs, des berges du Cher et au pied du château des Ducs de Bourbons.

.

Rue Fargin Fayolle Les berges du Cher Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

10, 5, 2.5 km and even a 1000m for the youngest in the heart of Montluçon, on the flat suburbs, the banks of the Cher and at the foot of the Château des Ducs de Bourbons.

German :

10, 5, 2,5 km und sogar ein 1000m-Lauf für die Jüngsten im Herzen von Montluçon, auf dem flachen Land der Vororte, an den Ufern des Cher und am Fuße des Schlosses der Herzöge von Bourbon.

Italiano :

10, 5, 2,5 km e anche 1000 m per i più piccoli nel cuore di Montluçon, nella periferia pianeggiante, sulle rive dello Cher e ai piedi del Castello dei Duchi di Borbone.

Espanol :

10, 5, 2,5 km e incluso 1000 m para los más pequeños en el corazón de Montluçon, en los suburbios llanos, a orillas del Cher y al pie del castillo de los Duques de Borbones.

L’événement Le 10 des Ducs de Bourbon Montluçon a été mis à jour le 2025-07-28 par Montluçon Tourisme