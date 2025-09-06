Le 100% Féminin de Provence Esplanade Gisèle Halimi Marseille 2e Arrondissement

Du samedi 6 au dimanche 7 septembre 2025. Esplanade Gisèle Halimi 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Le 100% Féminin de’ Provence succède aux 12 Heures Boulistes.

« Les 12 Heures Boulistes de Provence laissent place au 100% Féminin de’ Provence. Les organisateurs souhaitent valoriser davantage la pratique féminine et lui offrir l’exposition médiatique qu’elle mérite. Tout le week-end sera dédié aux licenciées de la courte distance. » www.kms.fr





Samedi



– 8h30 accueil des participantes

– 9h30 début du 100% féminin de Provence (National Triplettes). Parties de poules puis jusqu’aux 8e de finale inclus

– 14h30 début du 100% féminin de Provence Départemental Triplettes jusqu’à la finale inclus









Dimanche



– 9h début du 100% féminin de Provence Régional Doublettes. Parties de poules puis jusqu’à la finale inclus.

– 9h30 reprise du 100% féminin de Provence avec les 1/4 puis les 1/2 finales

– 15h finale du 100% féminin de Provence





Au programme, un National Triplettes Top 1000 (limité à 128 équipes, poules), un Départemental Triplettes (limité à 64 équipes), un Régional Doublettes (limité à 64 équipes, poules) le lendemain, en parallèle des phases finales de l’épreuve phare.





Le volet caritatif habituel de notre manifestation, avec l’association Le Point rose qui accompagne les enfants en fin de vie et les familles frappées par la perte de leur progéniture, sera évidemment poursuivi ; les recettes de la buvette et de la tombola étant reversées à sa présidente à l’occasion de la soirée de gala, précédée d’un tournoi de partenaires et de personnalités. .

Esplanade Gisèle Halimi 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The 100% Féminin de’ Provence succeeds the 12 Heures Boulistes.

German :

Das 100% Femininum de’ Provence ist der Nachfolger der 12 Heures Boulistes.

Italiano :

Il 100% Féminin de’ Provence subentra al 12 Heures Boulistes.

Espanol :

El 100% Féminin de’ Provence toma el relevo del 12 Heures Boulistes.

