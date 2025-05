EMMANUEL JEROLON, GILLES MAYK NAVANGI, SANDRINE PLANTE / Portes ouvertes du 100ECS & exposition AfriKant’s – Le 100 Paris, 7 juin 2025, Paris.

Peinture, musique et performance

L’occasion de visiter, en plein cœur de Paris, entre le marché d’Aligre et la Gare de Lyon, cette fabrique de culture coopérative, sociale et solidaire, dédiée aux arts plastiques et aux arts vivants, tournée vers la fabrication, la création et la production artistiques.

Dans le cadre de l’exposition « AfriKant’s », retrouvez les évènements suivants :

17h – Présentation du livre de Bruno MAILLARD et séance de dédicaces

19h – Musique avec le groupe réunionnais Tèr Laba

19h45 – Conférence-dialogue

Le samedi 07 juin 2025

de 18h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Le 100 100 rue de Charenton 75012 Métro : Gare de Lyon : 1, 14 Ledru-Rollin : 8 Bus : Daumesnil – Diderot : 29, 57, N11, N33 Crozatier : 86 Gare de Lyon : 24, 61, 63, 72, 77, 87, 91, BUSM14, N01, N02, N130, N131, N132, N137, N139, N16, N31, N32, N34 Ledru-Rollin : 76 Vélib’ : Charenton – PragueParis

Lecture, musique et conférence sous le signe de coopération solidaire.