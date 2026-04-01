Le 11 avril, une chasse au trésor pour redécouvrir Paris autrement et partir aux Caraïbes

Le temps d’une matinée, Paris devient le terrain d’une chasse au trésor immersive, pensée comme une invitation à explorer la ville autrement.

À travers trois lieux tenus secrets, les participants sont invités à suivre des indices diffusés en amont et à résoudre des énigmes directement sur place. Chaque adresse propose une expérience différente, inspirée de l’univers caribéen — entre nature, gastronomie et culture — et transforme, le temps de l’événement, des espaces du quotidien en véritables décors de jeu.

Conçue en collaboration avec la créatrice de contenu Yeux Ébènes, cette chasse au trésor s’inscrit dans une approche à la fois ludique et culturelle, mêlant observation, réflexion et découverte urbaine.

Sur chacun des trois lieux, les premiers participants à résoudre les énigmes se voient remettre un « ticket d’or ». Au total, 21 tickets sont distribués. Les détenteurs sont ensuite conviés à un tirage au sort final, à l’issue duquel trois gagnants remportent chacun deux billets aller-retour pour les Caraïbes. Les autres participants reçoivent des bons cadeaux.

Plus qu’un simple jeu, cette chasse au trésor propose une expérience collective, accessible à tous, et offre une nouvelle manière d’arpenter Paris, entre exploration et imaginaire.

Une chasse au trésor à ciel ouvert invite à parcourir Paris autrement, entre énigmes, exploration urbaine et découverte culturelle.

Le samedi 11 avril 2026

de 11h00 à 14h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T14:00:00+02:00

fin : 2026-04-11T17:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T11:00:00+02:00_2026-04-11T14:00:00+02:00



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