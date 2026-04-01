Le 11 avril, une chasse au trésor pour redécouvrir Paris autrement et partir aux Caraïbes
Le 11 avril, une chasse au trésor pour redécouvrir Paris autrement et partir aux Caraïbes samedi 11 avril 2026.
Le temps d’une matinée, Paris devient le terrain d’une chasse au trésor immersive, pensée comme une invitation à explorer la ville autrement.
À travers trois lieux tenus secrets, les participants sont invités à suivre des indices diffusés en amont et à résoudre des énigmes directement sur place. Chaque adresse propose une expérience différente, inspirée de l’univers caribéen — entre nature, gastronomie et culture — et transforme, le temps de l’événement, des espaces du quotidien en véritables décors de jeu.
Conçue en collaboration avec la créatrice de contenu Yeux Ébènes, cette chasse au trésor s’inscrit dans une approche à la fois ludique et culturelle, mêlant observation, réflexion et découverte urbaine.
Sur chacun des trois lieux, les premiers participants à résoudre les énigmes se voient remettre un « ticket d’or ». Au total, 21 tickets sont distribués. Les détenteurs sont ensuite conviés à un tirage au sort final, à l’issue duquel trois gagnants remportent chacun deux billets aller-retour pour les Caraïbes. Les autres participants reçoivent des bons cadeaux.
Plus qu’un simple jeu, cette chasse au trésor propose une expérience collective, accessible à tous, et offre une nouvelle manière d’arpenter Paris, entre exploration et imaginaire.
Une chasse au trésor à ciel ouvert invite à parcourir Paris autrement, entre énigmes, exploration urbaine et découverte culturelle.
Le samedi 11 avril 2026
de 11h00 à 14h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T14:00:00+02:00
fin : 2026-04-11T17:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T11:00:00+02:00_2026-04-11T14:00:00+02:00