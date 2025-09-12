Le 12 c’est Binouze Villeneuve-Saint-Germain

Le 12 c’est Binouze

Villeneuve-Saint-Germain Aisne

Début : 2025-09-12 18:00:00

fin : 2025-09-12 23:00:00

2025-09-12

Le 12 septembre, c’est reparti pour “Le 12, c’est Binouze !” à la Brasserie BNR située à Villeneuve Saint-German.

Comme chaque 12 du mois, d’avril à novembre, on se retrouve à la brasserie de 18h à 23h pour une soirée pleine de convivialité de la bonne musique, un foodtruck pour régaler vos papilles et, bien sûr, nos bières artisanales à partager entre amis.

Pour cette édition, on accueille Spitfire pour mettre le feu à la scène et La Bougeotte pour le plaisir des gourmands .

Villeneuve-Saint-Germain 02200 Aisne Hauts-de-France +33 6 27 93 54 80

