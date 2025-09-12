Le 12 c’est Binouze Villeneuve-Saint-Germain
Le 12 c’est Binouze Villeneuve-Saint-Germain vendredi 12 septembre 2025.
Le 12 c’est Binouze
Villeneuve-Saint-Germain Aisne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-12 18:00:00
fin : 2025-09-12 23:00:00
Date(s) :
2025-09-12
Le 12 septembre, c’est reparti pour “Le 12, c’est Binouze !” à la Brasserie BNR située à Villeneuve Saint-German.
Comme chaque 12 du mois, d’avril à novembre, on se retrouve à la brasserie de 18h à 23h pour une soirée pleine de convivialité de la bonne musique, un foodtruck pour régaler vos papilles et, bien sûr, nos bières artisanales à partager entre amis.
Pour cette édition, on accueille Spitfire pour mettre le feu à la scène et La Bougeotte pour le plaisir des gourmands .
Villeneuve-Saint-Germain 02200 Aisne Hauts-de-France +33 6 27 93 54 80
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Le 12 c’est Binouze Villeneuve-Saint-Germain a été mis à jour le 2025-08-21 par SIM Hauts-de-France OT du Soissonnais-Valois