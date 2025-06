LE 12 C’EST LA BINOUZE Villeneuve-lès-Béziers 12 juillet 2025 07:00

Hérault

Votre événement revient pour une nouvelle tournée générale ! Au programme bières artisanales locales, foodtrucks et animation musicale.

Au programme bières artisanales locales, foodtrucks et animation musicale.

Entrée libre. .

Rue de la Source

Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 80

English :

Your event is back for another grand tour! On the program: local craft beers, foodtrucks and musical entertainment.

German :

Ihre Veranstaltung kehrt für eine neue Generalprobe zurück! Auf dem Programm stehen lokale handwerklich gebraute Biere, Foodtrucks und musikalische Unterhaltung.

Italiano :

Il vostro evento è tornato per un altro grande tour! In programma: birre artigianali locali, foodtruck e musica dal vivo.

Espanol :

Su evento vuelve para otra gran gira En el programa: cervezas artesanales locales, foodtrucks y música en directo.

