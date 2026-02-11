Le 14e au féminin – Mois de l’égalité femmes-hommes
Le 14e au féminin – Mois de l’égalité femmes-hommes dimanche 1 mars 2026.
Ci-dessous, découvrez les événements proposés par la Mairie du 14e et ses partenaires dans le cadre du Mois de l’égalité femmes-hommes.
Expositions, spectacles, rencontres, lectures, ateliers sportifs ou ludiques… Découvrez la programme du Mois de l’égalité femmes-hommes du 14e.
Du dimanche 01 mars 2026 au mardi 31 mars 2026 :
gratuit
L’accès à certains événements est soumis à réservation.
Tout public.
