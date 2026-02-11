Ci-dessous, découvrez les événements proposés par la Mairie du 14e et ses partenaires dans le cadre du Mois de l’égalité femmes-hommes.

Expositions, spectacles, rencontres, lectures, ateliers sportifs ou ludiques… Découvrez la programme du Mois de l’égalité femmes-hommes du 14e.

Du dimanche 01 mars 2026 au mardi 31 mars 2026 :

gratuit

L’accès à certains événements est soumis à réservation.

Tout public.

https://mairie14.paris.fr/pages/sensibiliser-accompagner-et-agir-pour-l-egalite-24425



