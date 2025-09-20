Le 150e anniversaire de M. K. Čiurlionis, figure majeure de l’art lituanien : une immersion culturelle – 20 septembre Ambassade de Lituanie Paris

Le 150e anniversaire de M. K. Čiurlionis, figure majeure de l'art lituanien : une immersion culturelle – 20 septembre Samedi 20 septembre, 11h00 Ambassade de Lituanie Paris

Visite gratuite. Inscription obligatoire. Veuillez noter qu’une pièce d’identité vous sera demandée à l’entrée pour accéder à l’Ambassade de Lituanie en France.

À l’occasion du 150e anniversaire de l’un des plus grands artistes lituaniens, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, l’Ambassade de Lituanie en France vous invite, le samedi 20 septembre, à plonger dans son univers créatif et à explorer les trajectoires lumineuses et infinies qui se révèlent dans sa vision du monde.

Installée dans l’ancienne résidence du compositeur romantique français Ernest Chausson, à seulement quelques pas du parc Monceau, l’Ambassade de Lituanie à Paris vous invite à découvrir Čiurlionis et son époque, et cherchez des liens avec notre présent et notre futur. Embarquez pour un voyage de découverte de soi et de connaissance du monde, où des foyers sûrs et un univers riche en trouvailles se rejoignent en une grande unité.

Čiurlionis, souvent comparé à Gustave Moreau pour son approche symboliste et sa capacité à fusionner musique et peinture, vous transportera dans un monde où l’art transcende les frontières. Tout comme Moreau, Čiurlionis a su créer des œuvres qui invitent à la contemplation et à la réflexion, offrant une expérience immersive et profondément personnelle.

Une visite à l’Ambassade de Lituanie en France vous permettra d’explorer l’œuvre de cet artiste exceptionnel. En commençant votre périple en tant qu’observateurs, vous deviendrez des cocréateurs actifs et des gardiens de son héritage.

Au programme :

Découverte immersive de l’œuvre de Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, un des plus grands artistes lituaniens.

de l’œuvre de Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, un des plus grands artistes lituaniens. Visite des locaux de l’Ambassade de Lituanie, ancienne résidence du compositeur français Ernest Chausson, et rencontres informelles avec les membres de l’équipe de l’Ambassade.

de l’Ambassade de Lituanie, ancienne résidence du compositeur français Ernest Chausson, et rencontres informelles avec les membres de l’équipe de l’Ambassade. Présentation des sites touristiques incontournables de la Lituanie.

de la Lituanie. Dégustation de produits lituaniens pour une expérience culinaire authentique.

Programme de l’année jubilaire de M. K. Čiurlionis « Čiurlionis 150 »

Pour en savoir plus :

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Né en 1875, aîné de neuf enfants d’un organiste d’église, Čiurlionis a montré un talent musical remarquable dès son plus jeune âge. Enfant prodige, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis maîtrisait le piano à l’âge de cinq ans et l’orgue à six ans. Il est devenu le premier compositeur moderne de Lituanie et un peintre novateur, créant 400 œuvres musicales et 300 peintures au cours de sa courte vie de 35 ans. Čiurlionis a inventé de nouvelles formes, comme les sonates picturales, qui fusionnent la peinture et la musique. L’héritage de l‘artiste se perpétue à travers des centaines de compositions musicales et d’œuvres d’art inspirées par la mythologie, le cosmos et la nature.

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis reste l’un des artistes européens les plus extraordinaires et les plus méconnus. Pionnier de la fusion harmonieuse de la musique et des arts visuels, son œuvre a anticipé l’abstraction, le surréalisme poétique et la peinture métaphysique. Malgré son génie, les circonstances historiques ont maintenu son héritage dans l’ombre, jusqu’à aujourd’hui.

La vision de Čiurlionis, profondément ancrée dans la philosophie, la cosmologie et la nature, est plus que jamais d’actualité. Son influence sur l’art moderne est enfin reconnue, inspirant de nouvelles générations d’artistes, de compositeurs et de penseurs dans le monde entier.

L’Ambassade de Lituanie à Paris

L’Ambassade de Lituanie est installée dans un hôtel particulier qui fut au XIXe siècle la résidence du compositeur romantique français Ernest Chausson (1855–1899). Au cours des années, l’hôtel particulier de la famille Chausson avait acquis la réputation de véritable salon culturel parisien. Il était fréquenté par les compositeurs Henri Duparc, Gabriel Fauré, Claude Debussy et Isaac Albéniz, le poète Mallarmé, les peintres Claude Monnet, Maurice Denis et beaucoup d’autres artistes célèbres de l’époque. La résidence de celui qui fut également secrétaire de la Société Nationale de Musique est évoquée par Stéphane Mallarmé dans un de ses « Loisirs de la Poste » : « Arrête-toi, porteur, au son / Gémi par les violoncelles, / C’est chez Monsieur Ernest Chausson, / 22 Boulevard de Courcelles. ».

L’Ambassade de la République de Lituanie en France a pour rôle principal de renforcer les relations franco-lituaniennes dans les domaines politique, économique, commercial, militaire, scientifique, culturel et de contribuer au rayonnement de la Lituanie en France.

Depuis le 14 août 2024, l’Ambassadeur de Lituanie en France est S. Exc. M. Arnoldas Pranckevičius.

Info+:

Visite libre et gratuite. Inscription obligatoire via le formulaire https://fr.mfa.lt/fr/inscription-aux-journees-europeennes-du-patrimoine-2025-a-lambassade-de-lituanie-a-paris/151 ou par courriel rsvp.lituanie@urm.lt avant le 18 septembre 2025.

Ambassade de Lituanie 22 boulevard de Courcelles 75017 Paris Paris 75017 Paris 17e Arrondissement Paris Île-de-France 01 88 75 60 60 https://fr.mfa.lt/fr/fr/ https://www.facebook.com/LTambasadaFR/ M2 et 3 (Villiers)

Visite libre

Ambassade de Lituanie en France