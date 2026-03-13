Le 17 à la ferme Miel & Safran par Laurence B. Fontcouverte
Le 17 à la ferme Miel & Safran par Laurence B. Fontcouverte vendredi 17 avril 2026.
Le 17 à la ferme
Miel & Safran par Laurence B. 18 route de Montvallon Fontcouverte Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 17:00:00
fin : 2026-04-17 21:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Marché de producteurs locaux, le 17, à 17h dans une ferme du 17 !
Chaque mois, dans une ferme différente, venez faire votre marché, discuter avec les producteurs, déguster les produits dans un cadre convivial et festif… une autre façon de consommer !
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Miel & Safran par Laurence B. 18 route de Montvallon Fontcouverte 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 23 16 54 laurence.biard@orange.fr
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English :
Local producers’ market, on the 17th, at 5pm on a local farm!
Each month, at a different farm, come and do your shopping, talk to the producers, taste the produce in a friendly, festive setting… another way of consuming!
L’événement Le 17 à la ferme Fontcouverte a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge