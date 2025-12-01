Le 17 à la ferme Version Noël Chez Miel & Safran Fontcouverte

Le 17 à la ferme Version Noël

Chez Miel & Safran 18 route de Montvallon Fontcouverte Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 15:00:00

fin : 2025-12-17 20:00:00

Date(s) :

2025-12-17

Marché de producteurs locaux, le 17, dans une ferme du 17 ! Avec le vin chaud à 17h !

Venez faire votre marché, discuter avec les producteurs, déguster les produits dans un cadre convivial et festif… une autre façon de consommer !

.

Chez Miel & Safran 18 route de Montvallon Fontcouverte 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 23 16 54 17alaferme@gmail.com

English :

Local farmers’ market on the 17th, at a local farm! With mulled wine at 5pm!

Come and do your shopping, talk to the producers, taste the products in a friendly, festive setting… another way of consuming!

German :

Markt mit lokalen Erzeugern am 17. in einem Bauernhof des 17.! Mit Glühwein um 17 Uhr!

Kommen Sie auf Ihren Markt, diskutieren Sie mit den Erzeugern, probieren Sie die Produkte in einem geselligen und festlichen Rahmen… eine andere Art zu konsumieren!

Italiano :

Mercato dei produttori locali, il 17, in una fattoria del 17! Con vin brulé alle 17.00!

Venite a fare la spesa, a chiacchierare con i produttori e a degustare i prodotti in un ambiente amichevole e festoso… un modo diverso di consumare!

Espanol :

Mercado de productores locales, el día 17, ¡en una granja del 17! Con vino caliente a las 17 h

Venga a hacer sus compras, a charlar con los productores y a degustar los productos en un ambiente acogedor y festivo… ¡una forma diferente de consumir!

L’événement Le 17 à la ferme Version Noël Fontcouverte a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge