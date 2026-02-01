Le 17ème, berceau du merveilleux Bibliothèque Colette Vivier Paris

À la rentrée de septembre, le festival, « Le 17ème, berceau du merveilleux » organisé par l’association Calliope, nous a offert 4 week-ends de conte avec 4 spectacles dans les parcs et jardins, des ateliers, des médiations et le salon du livre de conte. Les lecteurs des bibliothèques du 17ème, enfants des centres de loisirs et des écoles, ont lu en amont 4 contes en compétition et voté pour leur préféré. Le choix s’est porté sur « Roule, roule, petite boule » de Hatsue Nakawaki et Micao, des éditions Le Cosmographe. Ce conte japonais rassemble douceur et délicatesse mais effraie aussi tant il y a de terribles Yokaï autour de la petite héroïne.

Venez écouter ce beau conte à nouveau et rencontrer Chloé Becqueriaux des éditions Le Cosmographe qui va nous parler, également de littérature jeunesse.

Plébiscité lors du festival » Le 17ème, berceau du merveilleux », le conte « Roule, roule, petite boule » de Hatsue Nakawaki et Micao, sera présenté au public par les éditions Le Cosmographe.

Le mercredi 25 février 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris

+33142286994 bibliotheque.colette-vivier@paris.fr



