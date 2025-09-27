Le 18e fête ses rues aux écoles !

Le 18e fête ses rues aux écoles ! samedi 27 septembre 2025.

Au programme de cette seconde édition : ateliers artistiques et culinaires, bibliothèques hors les murs, jeux, et bien d’autres ! Au total cinq rues seront animées :

rue Budin

rue Hermel

rue Philippe de Girard

rue Richomme

rue Vauvenargues

Retrouvez la liste des animations mise à jour régulièrement sur mairie18.paris.fr

Rue Budin

Ambiance gourmande rue Budin avec des ateliers autour de l’alimentation (Caisse des Ecoles du 18e), des jeux et des dégustation (Ecole Comestible), de 12h à 18h.

Rue Hermel

Dès 14h art-exprim proposera des ateliers artistiques, puis à 15h le Centre Paris Anim’ Binet et la bibliothèque Robert Sabatier s’installeront eux aussi dans la rue jusqu’à 18h pour animer cet espace.

Rue Philippe de Girard

De nombreuses animations proposées : dessins, peintures, jeux, stands de barbapapa avec un collectif d’associations

Rue Richomme

La rue Richomme sera aux couleurs du Brésil avec de nombreuses animations proposées par Home Sweet Mômes, SOS Casamance et le Collectif 4C de 10h30 à 19h

Rue Vauvenargues

Matinée autour d’un conte avec de Tatou Théâtre de 10h à 10h30, puis plusieurs animations prendront place de 14h30 à 18h avec Môm’artre

Rendez-vous le 27 septembre prochain pour la Fête des rues aux écoles dans le 18e.

Le samedi 27 septembre 2025

de à

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-27T02:00:00+02:00

fin : 2025-09-28T01:59:59+02:00

Date(s) : 2025-09-27T00:00:00+02:00_2025-09-27T23:59:00+02:00



https://mairie18.paris.fr/pages/fete-des-rues-aux-enfants-28426