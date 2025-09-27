Le 19 Crac Exposition » Zone de (non) être » Le 19 Crac Montbéliard

Le 19 Crac, 19 Avenue des Alliés, Montbéliard

Début : 2025-09-27

fin : 2026-01-04

2025-09-27

L’exposition Zones de (non)être explore les luttes sociales et les revendications des groupes marginalisés, en remontant aux revendications de Mai 68. Elle met en lumière les voix des femmes, des minorités et des ouvriers, et interroge la possibilité de représenter leur émancipation sans cooptation par les discours dominants. À travers des œuvres puissantes, l’exposition questionne les inégalités sociales, l’exploitation et la légitimité de la parole des « dominés ». Une expérience visuelle et réflexive sur l’histoire, la mémoire et les luttes contemporaines.

Entrée libre .

+33 3 81 94 43 58

