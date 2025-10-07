Le 19e arrondissement à travers l’histoire : conférence du CHER 19 Mairie du 19e arrondissement PARIS

Le 19e arrondissement à travers l’histoire : conférence du CHER 19 Mairie du 19e arrondissement PARIS mardi 7 octobre 2025.

Le CHER 19, acteur engagé dans la valorisation du patrimoine local, vous convie à une conférence dédiée à l’histoire du 19e arrondissement de Paris.

À travers documents d’archives, récits, anecdotes et analyses, cette rencontre met en lumière les transformations urbaines, les figures marquantes et les événements qui ont façonné l’identité du quartier.

Ouverte à tous les curieux, passionnés d’histoire ou habitants désireux de mieux connaître leur territoire, cette conférence est l’occasion de redécouvrir le 19e sous un angle historique et culturel.

Un moment de transmission et de dialogue autour de la mémoire collective et de l’évolution d’un arrondissement en perpétuel mouvement.

Le Conservatoire Historique d’Études et de Recherches du 19e arrondissement (CHER 19) vous propose une conférence pour explorer les mémoires, les évolutions et les richesses patrimoniales de ce quartier parisien

Le mardi 07 octobre 2025

de 14h30 à 16h30

gratuit

Salle du conseil de la Mairie

Entrée libre

Nombre de places limité à 50 personnes

Informations :

patrick.bezzolato@gmail.com

Public jeunes et adultes.

Mairie du 19e arrondissement 5-7, place Armand Carrel 75019 PARIS

