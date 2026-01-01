Le 1er Anniversaire du Tiers Lieu Le 5 Audincourt

Le 1er Anniversaire du Tiers Lieu Le 5

Tiers Lieu Le 5 Audincourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 18:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Venez fêter avec nous les 1 an du Tiers Lieu Le 5. Le groupe RAMDAM! qui avait enflammé le 5 lors du tout 1er concert, sera à nouveau présent. Trio fantasque, ces touche-à-tout de la musique nous emmènent dans leur univers grâce à des compositions détonantes dans une liberté de ton et d’improvisation réjouissante.

Entrée gratuite sur réservation uniquement. Lien de réservation ci-dessous

https://www.helloasso.com/associations/les-enracines/evenements/1-an-du-5-concert-de-ramdam .

Tiers Lieu Le 5 Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lesenracinesaudincourt@gmail.com

