Le 1er Mai la tireuse travaille chez La Gang Tap-room La Gang Biscarrosse

Biscarrosse

Le 1er Mai la tireuse travaille chez La Gang

Tap-room La Gang 668 Rue de la Ferronnerie Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 17:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

HEY LA GANG

RENDEZ-VOUS

1er mai

⏰ 17h → 00h

668 rue de la Ferronnerie, Biscarrosse

Au programme

DJ set Wes Hemsley

Food truck Grillades & Saveurs

⚡ Flash tattoo Belzebuth

On sort les grillades, on lance le son, on fait couler la bière et on profite ! .

Tap-room La Gang 668 Rue de la Ferronnerie Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 96 42 94

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English : Le 1er Mai la tireuse travaille chez La Gang

L’événement Le 1er Mai la tireuse travaille chez La Gang Biscarrosse a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Grands Lacs