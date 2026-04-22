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Le 1er Mai la tireuse travaille chez La Gang Tap-room La Gang Biscarrosse

Le 1er Mai la tireuse travaille chez La Gang Tap-room La Gang Biscarrosse

Le 1er Mai la tireuse travaille chez La Gang Tap-room La Gang Biscarrosse vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Tap-room La Gang

Adresse : 668 Rue de la Ferronnerie

Ville : 40600 Biscarrosse

Département : Landes

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Biscarrosse

Le 1er Mai la tireuse travaille chez La Gang

Tap-room La Gang 668 Rue de la Ferronnerie Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 17:00:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

HEY LA GANG

RENDEZ-VOUS

1er mai
⏰ 17h → 00h
668 rue de la Ferronnerie, Biscarrosse

Au programme

DJ set Wes Hemsley
Food truck Grillades & Saveurs
⚡ Flash tattoo Belzebuth

On sort les grillades, on lance le son, on fait couler la bière et on profite !   .

Tap-room La Gang 668 Rue de la Ferronnerie Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 96 42 94 

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English : Le 1er Mai la tireuse travaille chez La Gang

L’événement Le 1er Mai la tireuse travaille chez La Gang Biscarrosse a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Grands Lacs

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