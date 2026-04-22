Le 1er Mai la tireuse travaille chez La Gang Tap-room La Gang Biscarrosse
Le 1er Mai la tireuse travaille chez La Gang Tap-room La Gang Biscarrosse vendredi 1 mai 2026.
Biscarrosse
Le 1er Mai la tireuse travaille chez La Gang
Tap-room La Gang 668 Rue de la Ferronnerie Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 17:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
HEY LA GANG
RENDEZ-VOUS
1er mai
⏰ 17h → 00h
668 rue de la Ferronnerie, Biscarrosse
Au programme
DJ set Wes Hemsley
Food truck Grillades & Saveurs
⚡ Flash tattoo Belzebuth
On sort les grillades, on lance le son, on fait couler la bière et on profite ! .
Tap-room La Gang 668 Rue de la Ferronnerie Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 96 42 94
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English : Le 1er Mai la tireuse travaille chez La Gang
L’événement Le 1er Mai la tireuse travaille chez La Gang Biscarrosse a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Grands Lacs
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