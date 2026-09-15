Le 1er RIMa ouvre ses portes pour le Circuit des Remparts Boulevard Liedot Angoulême
samedi 19 septembre 2026 · Boulevard Liedot · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Le 1er RIMa ouvre ses portes pour le Circuit des Remparts
Boulevard Liedot 1er régiment d’infanterie de marine Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Le 1er RIMa accueille le Circuit des Remparts à Angoulême. Venez découvrir leur exposition de blindés (Jaguar, Griffon, VBL) et l’arrivée du rallye voitures anciennes.
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Boulevard Liedot 1er régiment d’infanterie de marine Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 22 42 63 premierrima@gmail.com
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English :
The 1st RIMa is hosting the Circuit des Remparts in Angoulême. Come check out their exhibition of armored vehicles (Jaguar, Griffon, VBL) and the finish of the classic car rally.
L’événement Le 1er RIMa ouvre ses portes pour le Circuit des Remparts Angoulême a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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