LE 20 C’EST LE VIN

17 bis Route des Mourgues La Livinière Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-20

Date(s) :

2026-04-20

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Le 20, c’est le vin — chaque 20 du mois, célébrons le vin et le plaisir d’être ensemble.

Le 20, c’est le vin est le rendez‑vous mensuel du Château Faiteau, une invitation à célébrer le vin, le partage et l’art de vivre en Minervois.

Chaque 20ᵉ jour du mois, le domaine propose une expérience différente, mêlant dégustation, convivialité et découvertes culturelles ou gourmandes.

Le 20 avril, place à une soirée accord mets & vins avec Maitre Chocolatier

Programme et détails à venir..

Les prochains rendez‑vous déclineront d’autres thématiques accords mets & chocolat avec un maître chocolatier, jeux de société et d’extérieur, soirée guinguette, bar à vin spectacle, karaoké blind test, et bien d’autres surprises.

Un programme évolutif, convivial et généreux, pour vivre le vin autrement, mois après mois.

-3 bonnes raisons

Un rendez-vous mensuel unique

Chaque 20 du mois, une nouvelle expérience mêlant vin, convivialité et découvertes culturelles ou gourmandes.

Une soirée spectacle savoureuse

Le 20 avril, profitez d’un accord mets & vins avec Maitre Chocolatiers.

Un cadre chaleureux au cœur du Minervois

Un moment de partage dans le caveau du Château Faiteau, entre authenticité, plaisir de la table et art de vivre local. .

17 bis Route des Mourgues La Livinière 34210 Hérault Occitanie +33 6 15 90 89 48 contact@chateaufaiteau.com

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Le 20, c?est le vin? every 20th of the month, we celebrate wine and the pleasure of being together.

L’événement LE 20 C’EST LE VIN La Livinière a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC