Le 28 février prochain, lancement d’UMOYA (ex- Amapiano France) à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge Paris

Pour célébrer le lancement d’UMOYA, le collectif imagine une nuit qui reflète sa nouvelle vision de la scène afro-électronique dans la Chaufferie de La Machine du Moulin Rouge !

Pour l’occasion, iels convient une invitée spéciale qui incarne leur engagement pour la profondeur culturelle et l’innovation : Shamiso.

Directement venue d’Afrique du Sud, Shamiso est bien plus qu’une DJ. Elle est une conteuse du son afro-électronique. Son attachement à l’authenticité et à l’évolution sonore fait d’elle la voix idéale pour nous accompagner dans l’ouverture de ce nouveau chapitre à Paris.

Venez vivre cette évolution avec nous !

Le 28 février prochain, UMOYA (ex- Amapiano France) ouvre officiellement un nouveau chapitre.

Le samedi 28 février 2026

de 23h55 à 06h00

De 17 à 23 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/umoya-launch-party/ https://fb.me/e/5zeSwXL7S https://fb.me/e/5zeSwXL7S



