Le 31 solidaire Centre socioculturel Bout-des-Landes Bruyères – Accoord Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-31 11:30 – 17:00

Gratuit : non 8€ adulte ; 4€ enfant Tout public

Réveillon solidaire au Bout des Landes/Bout des Pavés pour passer la journée du 31 en bonne compagnie :Déjeuner sous forme de paëllaAnimation sonore assurée par MateoSpectacle de magieSur inscription

Centre socioculturel Bout-des-Landes Bruyères – Accoord Nantes 44300

02 40 76 15 52