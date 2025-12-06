Le 31 solidaire Centre socioculturel Bout-des-Landes Bruyères – Accoord Nantes
Le 31 solidaire Centre socioculturel Bout-des-Landes Bruyères – Accoord Nantes mercredi 31 décembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-12-31 11:30 – 17:00
Gratuit : non 8€ adulte ; 4€ enfant Tout public
Réveillon solidaire au Bout des Landes/Bout des Pavés pour passer la journée du 31 en bonne compagnie :Déjeuner sous forme de paëllaAnimation sonore assurée par MateoSpectacle de magieSur inscription
Centre socioculturel Bout-des-Landes Bruyères – Accoord Nantes 44300
02 40 76 15 52