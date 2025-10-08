Le 3B Comedy Club Rue Jean de Vignolles Saint-Saturnin
Le 3B Comedy Club Rue Jean de Vignolles Saint-Saturnin mercredi 12 novembre 2025.
Le 3B Comedy Club
Rue Jean de Vignolles Les 3 Brasseurs Saint-Saturnin Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12 19:00:00
fin : 2025-12-10 20:30:00
Date(s) :
2025-11-12 2025-12-10
Soirée Comédiy Club au @3brasseurslemans ? Rires, ambiance et bonne bière au programme
En octobre un scène 100% stand up avec des artistes du Mans, d’Angers, de Rennes et de Nantes
En novembre Quelques surprises avec de la musique et du mentalisme
En décembre On se fait une spéciale parisienne avec des humoristes qu’on peut suivre sur les réseaux et à la TV .
Rue Jean de Vignolles Les 3 Brasseurs Saint-Saturnin 72650 Sarthe Pays de la Loire
English :
Comedy Club evening at @3brasseurslemans ? Laughter, atmosphere and good beer on the program
German :
Comédiy Club Abend im @3brasseurslemans ? Lachen, Stimmung und gutes Bier auf dem Programm
Italiano :
Serata Comedy Club al @3brasseurslemans? Risate, atmosfera e buona birra sono in programma
Espanol :
Noche del Club de la Comedia en @3brasseurslemans ? Risas, ambiente y buena cerveza en el programa
L’événement Le 3B Comedy Club Saint-Saturnin a été mis à jour le 2025-10-06 par CDT72