Le 3B Comedy Club Rue Jean de Vignolles Saint-Saturnin

Le 3B Comedy Club

Rue Jean de Vignolles Les 3 Brasseurs Saint-Saturnin Sarthe

Début : 2025-11-12 19:00:00

fin : 2025-12-10 20:30:00

2025-11-12 2025-12-10

Soirée Comédiy Club au @3brasseurslemans ? Rires, ambiance et bonne bière au programme

En octobre un scène 100% stand up avec des artistes du Mans, d’Angers, de Rennes et de Nantes

En novembre Quelques surprises avec de la musique et du mentalisme

En décembre On se fait une spéciale parisienne avec des humoristes qu’on peut suivre sur les réseaux et à la TV .

English :

Comedy Club evening at @3brasseurslemans ? Laughter, atmosphere and good beer on the program

German :

Comédiy Club Abend im @3brasseurslemans ? Lachen, Stimmung und gutes Bier auf dem Programm

Italiano :

Serata Comedy Club al @3brasseurslemans? Risate, atmosfera e buona birra sono in programma

Espanol :

Noche del Club de la Comedia en @3brasseurslemans ? Risas, ambiente y buena cerveza en el programa

