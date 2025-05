Le 4 juin, venez assister à la représentation théâtrale “Le prénom” au profit de l’Unicef – Théâtre de l’Odéon Marseille 1er Arrondissement, 4 juin 2025 20:00, Marseille 1er Arrondissement.

Venez assister à cette représentation théâtrale unique et soutenez ainsi le Fonds d’urgence de l’Unicef !

Le mercredi 4 juin 2025, à l’occasion de la Journée internationale des enfants victimes innocentes de l’agression, aura lieu au Théâtre de l’Odéon la représentation de la pièce Le prénom, dont les bénéfices seront intégralement reversés au Fonds d’urgence de l’Unicef.



Dans ce cadre, le Théâtre municipal de l’Odéon sera mis gracieusement à disposition par la Ville de Marseille, qui par cette action renouvelle son engagement pour la protection des droits de l’enfant et la lutte contre les violences faites aux enfants.



Une soirée caritative pour la cause des enfants



Cette représentation théâtrale sera donnée gracieusement par des artistes engagés et sera un moment clé pour mobiliser le public autour de la cause des enfants victimes de violences.

L’événement bénéficie du soutien de la Ville de Marseille, Ville Amie des enfants et partenaire d’Unicef, dans le cadre de son engagement pour la protection des droits de l’enfant et la lutte contre les violences faites aux enfants.

La Ville de Marseille réaffirme ainsi son rôle moteur dans la défense des droits des enfants et la sensibilisation à cette problématique majeure.



Le spectacle



» Révéler qu’on va appeler son futur fils Adolphe ! C’est l’histoire d’un grand débat, d’une grande dispute, ou les deux ?



Vincent est invité à dîner chez Elisabeth sa soeur et Pierre son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance en attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard et enceinte de leur futur fils et premier enfant.



L’ambiance bon enfant change tout à coup jusqu’au moment où Vincent révèle le prénom de l’enfant à naître Adolphe… Ce qui ne manque pas de créer un débat vif, piquant, animé, grave parfois drôle souvent.

Sur ce Anna arrive (enfin) et emporte avec sa présence la mise en lumière de bien des non-dits, confidences et secrets de famille.



Sortira-t-elle brisée, recomposée ou grandie de cette soirée choc ? »



Auteur(s) Mathieu Delaporte, Alexandre de la Patellière

Artiste(s) Jean Pierre Sarma, Sandrine Coupet, Pasal Antiq, Agathe Rebert, Didier Comont

Metteur en scène Jean Pierre Sarma .

Théâtre de l’Odéon 162 La Canebière

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Come and see this unique theatrical performance and support Unicef?s Emergency Fund!

German :

Besuchen Sie diese einzigartige Theateraufführung und unterstützen Sie damit den Unicef-Nothilfefonds!

Italiano :

Venite a vedere questo spettacolo teatrale unico e sostenete il Fondo di emergenza dell’UNICEF!

Espanol :

Venga a ver esta representación teatral única y apoye el Fondo de Emergencia de UNICEF

