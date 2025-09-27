Le 48H Nature Balade et atelier de confection sur les plantes médicinales Maison de Garonne Boé

Animation sur les plantes médicinales comprenant une balade découverte suivi d’un atelier sur les différentes façon d’utilisation des plantes et création de macérats animé par Ariane Hollande.

Gratuit, places limitées, sur réservation. .

Maison de Garonne 11 rue Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

English :

An event on medicinal plants, including a discovery walk followed by a workshop on the different ways of using plants and creating macerates, led by Ariane Hollande.

German :

Animation über Heilpflanzen mit einem Entdeckungsspaziergang, gefolgt von einem Workshop über die verschiedenen Arten der Verwendung von Pflanzen und die Herstellung von Mazeraten unter der Leitung von Ariane Hollande.

Italiano :

Un evento sulle piante medicinali, con una passeggiata di scoperta seguita da un laboratorio sui diversi modi di utilizzare le piante e di creare macerati, condotto da Ariane Hollande.

Espanol :

Evento sobre plantas medicinales, que incluye un paseo de descubrimiento seguido de un taller sobre las diferentes formas de utilizar las plantas y crear macerados, dirigido por Ariane Hollande.

