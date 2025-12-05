Le 5 décembre, à l’occasion de la Journée Mondiale du Bénévolat, l’Adie Nouvelle-Aquitaine ouvre ses portes ! Agence Adie de Châtellerault Châtellerault

Le 5 décembre, à l’occasion de la Journée Mondiale du Bénévolat, l’Adie Nouvelle-Aquitaine ouvre ses portes !

Agence Adie de Châtellerault 4 Rue Saint-Exupéry Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

.

Agence Adie de Châtellerault 4 Rue Saint-Exupéry Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

English : Le 5 décembre, à l’occasion de la Journée Mondiale du Bénévolat, l’Adie Nouvelle-Aquitaine ouvre ses portes !

German : Le 5 décembre, à l’occasion de la Journée Mondiale du Bénévolat, l’Adie Nouvelle-Aquitaine ouvre ses portes !

Italiano :

Espanol : Le 5 décembre, à l’occasion de la Journée Mondiale du Bénévolat, l’Adie Nouvelle-Aquitaine ouvre ses portes !

L’événement Le 5 décembre, à l’occasion de la Journée Mondiale du Bénévolat, l’Adie Nouvelle-Aquitaine ouvre ses portes ! Châtellerault a été mis à jour le 2025-11-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne