Le 5e arrondissement fête les marchés ! Marché Port-Royal Paris

Le 5e arrondissement fête les marchés ! Marché Port-Royal Paris samedi 27 septembre 2025.

Pendant plusieurs jours, la ville se transforme en un grand terrain de jeu culinaire, où petits et grands sont invités à découvrir, goûter et s’amuser.

Un programme qui met l’eau à la bouche

Au détour des différents quartiers, les marchés s’animent et se réinventent : ateliers ludiques pour les enfants, démonstrations culinaires pour les curieux, dégustations surprises pour les plus gourmands…Chaque marché devient une invitation au voyage des papilles.

Découvrez le programme de votre arrondissement

Samedi 27 septembre () Marché Maubert – 5e

De 9h à 13h

– Vélo Smoothie

– Atelier dégustation & démonstration avec fiches recettes

– Paniers garnis à gagner pour les étudiants

– Distribution de cahiers pédagogiques Marché Port-Royal – 5e

De 9h à 13h

– Atelier dégustation & démonstration batch cooking

– Distribution de cahiers pédagogiques

Dimanche 28 septembre () Marché Monge – 5e

De 9h à 13h

– Vélo Smoothie

– Atelier dégustation & démonstration avec fiches recettes

– Paniers garnis à gagner pour les étudiants

– Distribution de cahiers pédagogiques

La Fête des marchés revient cette année avec une promesse simple mais savoureuse : mieux manger, ensemble et à prix abordable.

Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-27T02:00:00+02:00

fin : 2025-09-29T01:59:59+02:00

Date(s) :

Marché Port-Royal boulevard de port-royal 75005 Paris