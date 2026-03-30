Le 5ème élément L’amour en musique Concert au profit des Restos du Coeur CEC Les Heures Claires Istres
Le 5ème élément L’amour en musique Concert au profit des Restos du Coeur CEC Les Heures Claires Istres mardi 31 mars 2026.
Le 5ème élément L’amour en musique Concert au profit des Restos du Coeur
Mardi 31 mars 2026 Horaire début séance à 19h30. CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-31
Concert caritatif de l’Orchestre Symphonique d’Istres, sous la direction de Laetitia Schiavo, sur le thème Le 5ème élément… L’AMOUR en Musique ! au profit des Restos du Coeur
L’Orchestre Symphonique d’Istres, dirigé par Laetitia Schiavo, présente un concert intitulé Le 5ème élément… L’AMOUR en Musique ! . Cet événement est organisé au profit des Restos du Cœur, et des dons en denrées alimentaires non périssables seront collectés sur place. Le Conservatoire de musique et danse est également associé à cette manifestation. .
CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lesorchestructibles@gmail.com
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English :
Charity concert by the Orchestre Symphonique d’Istres, conducted by Laetitia Schiavo, on the theme Le 5ème élément… L’AMOUR en Musique! in aid of Restos du Coeur
L’événement Le 5ème élément L’amour en musique Concert au profit des Restos du Coeur Istres a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme d’Istres
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