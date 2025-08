LE 6 AOÛT, SOIRÉE VINS ET COPAINS DES APPELLATIONS MADIRAN ET PACHERENC DU VIC-BILH Maison des Vins Madiran

LE 6 AOÛT, SOIRÉE VINS ET COPAINS DES APPELLATIONS MADIRAN ET PACHERENC DU VIC-BILH Maison des Vins Madiran mercredi 6 août 2025.

LE 6 AOÛT, SOIRÉE VINS ET COPAINS DES APPELLATIONS MADIRAN ET PACHERENC DU VIC-BILH Maison des Vins Madiran Mercredi 6 août, 19h00 Entrée libre

La Maison des Vins renouvelle sa soirée d’été !

Le mercredi 6 août au soir, les vignerons des appellations Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh vous donnent rendez-vous dans le lieu emblématique du parc du Prieuré à Madiran.

Vous pourrez (re)découvrir nos vins que ce soit au verre ou à la bouteille… accompagnés par de délicieux mets concoctés par des food truck travaillant des produits locaux et ambiancés par le groupe de musique Willo, un duo folk.

Entrée libre de 19h à 23h.

Lieu : Maison des Vins, 4 rue de l’Église 65700 Madiran

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-06T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-06T23:00:00.000+02:00

1



Maison des Vins 4 rue de l’Eglise Madiran 65700 Hautes-Pyrénées