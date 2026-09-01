Le 6&8 fait sa rentrée Parc de Bagatelle Marseille 8e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 8e Arrondissement

Le 6&8 fait sa rentrée

Samedi 19 septembre 2026 à partir de 16h. Parc de Bagatelle 125 rue du Commandant Rolland Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Samedi 19 septembre dès 16h, le parc de Bagatelle accueille la rentrée du 6&8Enfants

Venez découvrir les services publics de proximité, rencontrer les associations locales et échanger avec celles et ceux qui font vivre au quotidien les 6e et 8e arrondissements.



Entrée libre – Programme complet à venir prochainement ! .

Parc de Bagatelle 125 rue du Commandant Rolland Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 55 15 84

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English :

On Saturday, September 19, starting at 4 p.m., Bagatelle Park will host the 6&8 back-to-school event

L’événement Le 6&8 fait sa rentrée Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille