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AGENDA · Marseille 8e Arrondissement

Le 6&8 fait sa rentrée Parc de Bagatelle Marseille 8e Arrondissement

samedi 19 septembre 2026 · Parc de Bagatelle · Marseille 8e Arrondissement

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Parc de Bagatelle
Adresse
125 rue du Commandant Rolland
Ville
13008 Marseille 8e Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Marseille 8e Arrondissement

Le 6&8 fait sa rentrée

Samedi 19 septembre 2026 à partir de 16h. Parc de Bagatelle 125 rue du Commandant Rolland Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Samedi 19 septembre dès 16h, le parc de Bagatelle accueille la rentrée du 6&8Enfants
Venez découvrir les services publics de proximité, rencontrer les associations locales et échanger avec celles et ceux qui font vivre au quotidien les 6e et 8e arrondissements.

Entrée libre – Programme complet à venir prochainement !   .

Parc de Bagatelle 125 rue du Commandant Rolland Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 55 15 84 

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English :

On Saturday, September 19, starting at 4 p.m., Bagatelle Park will host the 6&8 back-to-school event

L’événement Le 6&8 fait sa rentrée Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille

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