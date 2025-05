Nuit Blanche au 6b : installations, performances et DJ sets – Le 6B Saint-Denis, 7 juin 2025, Saint-Denis.

Lorsque la nuit déploie son voile étoilé, le 6b devient un vaisseau flottant entre rêve et réalité. Vous accostez sur une terre d’illusions, là où la Seine et le canal Saint-Denis murmurent des secrets anciens. Bienvenue dans Torrent(s).

Pour cette Nuit Blanche 2025, laissez-vous emporter par une odyssée artistique hors du temps dans laquelle quatre artistes-résident·es du 6b vous ouvrent les portes d’un monde inédit : installations monumentales, visions oniriques et performances vibrantes vous entraînent à la lisière du réel. Et lorsque l’obscurité s’installe, la musique s’élève. Des DJ sets expérimentaux rythmeront vos pas jusqu’à 2h, pour un dernier vertige avant l’aube.

Depuis une décennie, le web est inondé de vidéos amateures de conflits, de guerres et de soulèvements confrontant manifestants, armées, forces de l’ordre, groupes résistants… Documenter, informer, inciter… En réaction, un cinéma qui dénonce, mais qui n’arrive plus à révolter, celui où l’image tend vers une réalité, trop souvent acceptée, brouillée par un flux d’informations qui infiltrent nos rues, nos écrans, nos métros jusqu’à se faufiler dans nos lits. Parfois la fiction prédit la réalité. Parfois la réalité est prise pour de la fiction. Dévoiler, pointer, transformer… Ces images sont les fragments de mémoires visuelles et iconographiques d’une architecture d’accumulation. Celle d’une chimère prise entre les flux et les flots de la seine et du canal le temps d’une soirée. Elle raconte, elle illumine, elle déforme, elle se décline. Elle séduit et perd celui qui se livre à elle. Elle célèbre et pointe, proclame et transforme, comme une chimère qui génère une réalité nouvelle.

Avec les artistes Anne-Lise Michoud, Fergus Sindall, Vanessa Negret, Anaïs Gall.

Un événement organisé dans le cadre de Nuit Blanche 2025 à Saint-Denis, avec le soutien d’Actes If.

Le samedi 07 juin 2025

de 18h00 à 02h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-07T21:00:00+02:00

2025-06-07T19:00:00+02:00_2025-06-07T03:00:00+02:00

fin : 2025-06-08T05:00:00+02:00

Le 6B 6-10 Quai de Seine 93200 Saint-Denis

Quatre artistes-résident·es vous présentent installations monumentales, performances vibrantes et DJ sets.