Le 7e arrondissement fête les marchés ! Marché Saxe-Breteuil Paris samedi 27 septembre 2025.

Pendant plusieurs jours, la ville se transforme en un grand terrain de jeu culinaire, où petits et grands sont invités à découvrir, goûter et s’amuser.

Un programme qui met l’eau à la bouche

Au détour des différents quartiers, les marchés s’animent et se réinventent : ateliers ludiques pour les enfants, démonstrations culinaires pour les curieux, dégustations surprises pour les plus gourmands…Chaque marché devient une invitation au voyage des papilles.

Découvrez le programme de votre arrondissement

De 9h à 13h

– Vélo Smoothie

– Atelier dégustation & démonstration avec fiches recettes,

– Paniers garnis à gagner pour les étudiants

– Distribution de cahiers pédagogiques

La Fête des marchés revient cette année avec une promesse simple mais savoureuse : mieux manger, ensemble et à prix abordable.

de 09h00 à 13h00

gratuit Tout public.

Marché Saxe-Breteuil avenue de saxe 75007 Paris