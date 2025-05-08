LE 8 C’EST L’HUITRE Béziers

LE 8 C’EST L’HUITRE

44 Rue Paul Riquet Béziers Hérault

Début : 2025-05-08

fin : 2025-10-08

2025-05-08 2025-06-08 2025-09-08 2025-10-08 2025-11-08 2025-12-08

Le 8 c’est l’huitre est de retour, tous les 8 du mois retrouvez des dégustations d’huitres et de vin.. Ostréiculteurs, vignerons, restaurateurs vous attendent pour passer un moment agréable.

Sur réservation. .

44 Rue Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 17 08

English :

Oyster farmers, winemakers and restaurateurs await your visit.

German :

Austernzüchter, Winzer und Gastronomen erwarten Sie, um eine angenehme Zeit zu verbringen.

Italiano :

Ostricoltori, viticoltori e ristoratori vi aspettano per darvi il benvenuto e aiutarvi a godervi la vostra visita.

Espanol :

Ostricultores, viticultores y restauradores le esperan para darle la bienvenida y ayudarle a disfrutar de su visita.

