LE 8 C’EST L’HUITRE Béziers

LE 8 C’EST L’HUITRE
44 Rue Paul Riquet Béziers Hérault
2025-05-08 2025-06-08 2025-09-08 2025-10-08 2025-11-08 2025-12-08
Ostréiculteurs, vignerons et restaurateurs vous attendent pour passer un agréable moment.
Le 8 c’est l’huitre est de retour, tous les 8 du mois retrouvez des dégustations d’huitres et de vin.. Ostréiculteurs, vignerons, restaurateurs vous attendent pour passer un moment agréable.
Sur réservation. .
+33 4 67 28 17 08
English :
Oyster farmers, winemakers and restaurateurs await your visit.
German :
Austernzüchter, Winzer und Gastronomen erwarten Sie, um eine angenehme Zeit zu verbringen.
Italiano :
Ostricoltori, viticoltori e ristoratori vi aspettano per darvi il benvenuto e aiutarvi a godervi la vostra visita.
Espanol :
Ostricultores, viticultores y restauradores le esperan para darle la bienvenida y ayudarle a disfrutar de su visita.
