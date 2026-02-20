Le 8 mars et les droits des femmes 46 rue Monge Tarascon

Le 8 mars et les droits des femmes

Lundi 2 mars 2026 de 14h à 15h30.

Mercredi 4 mars 2026 de 15h à 17h et de 18h30 à 19h50.

Vendredi 6 mars 2026 de 14h à 16h.

Samedi 7 mars 2026 de 14h30 à 17h30 et de 15h à 17h30.

Dimanche 8 mars 2026 de 15h à 17h.

Mercredi 11 mars 2026 de 15h à 18h. 46 rue Monge 26 boulevard Gambetta Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02 15:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

Date(s) :

2026-03-02 2026-03-04 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-11

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, de nombreuses animations sont proposées dans différents lieux de Tarascon !

Découvrez tous les évènements et les lieux dans le programme ! .

46 rue Monge 26 boulevard Gambetta Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 51 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark International Women’s Rights Day, we’re putting on a whole host of events in different parts of Tarascon!

L’événement Le 8 mars et les droits des femmes Tarascon a été mis à jour le 2026-02-20 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)