Le 9.3 prend ses Grands Airs (à Montreuil) Parc Montreau Montreuil

Le 9.3 prend ses Grands Airs (à Montreuil) Dimanche 24 août, 17h00 Parc Montreau Seine-Saint-Denis

Apportez si vous le souhaitez : une grande nappe pour vous allonger ou une chaise pliante comme à la plage, une casquette et des lunettes pour le soleil !

Venez assister à un grand concert de musique classique gratuit et en plein-air, tranquillement installés sur l’herbe, seul, entre amis (es) ou en famille, Apportez votre pique nique et votre nappe et laisser vous bercer par les grands airs d’opéra ou les célèbres musiques classiques accessibles aux plus grand nombre.

Même les enfants pourront danser au son des musiques de Mozart !

Parc Montreau 33 boulevard Théophile-Sueur 93100 Montreuil Montreuil 93100 Ruffins – Théophile-Sueur Seine-Saint-Denis Île-de-France

Le 9.3 prend ses Grands Airs

©Gilles Delbos